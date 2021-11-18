Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması sonuçlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından, Türk sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamına yeni eserler kazandırmak, buna bağlı olarak sanatçıların verimini artırmak amacıyla, 1939 yılından beri düzenlenen yarışma bu yıl " İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı" temasıyla hazırlandı.

Birçok sanatçı, resim, heykel, özgün baskı ve seramik dallarında eserleriyle yarışmaya katıldı.

Dünyanın en uzun soluklu sanat yarışması olma özelliği taşıyan Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın bu yılki para ödülü toplam 298 bin 750 lira olacak. Resim, heykel, özgün baskı ve seramik kategorilerinde toplam 12 eser için 20'şer bin lira para ödülü ve başarı belgesi dağıtılacak. 47 eserden oluşan sergileme ödülü sahiplerine de ayrı ayrı 1250 lira ve katılım belgesi verilecek.

Seçici kurul tarafından belirlenen 59 eserden oluşan serginin ödül töreni ve sergi açılışı takvimi, salgın koşulları göz önüne alınarak ilerleyen tarihlerde Bakanlığın web sayfalarında duyurulacak.

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın nihai sonuç listesine www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet