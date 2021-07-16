75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın toplam para ödülü 325 bin lira olarak belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 75'incisi düzenlenecek Devlet Resim ve Heykel Yarışması, resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 75'incisi düzenlenecek Devlet Resim ve Heykel Yarışması, resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmanın toplam para ödülü 325 bin lira olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yarışması olarak 82'nci yılına ulaşan Devlet Resim ve Heykel Yarışması, bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yılına ithaf edildi.

Görsel sanatlar alanında eser veren sanatçıların desteklenerek sanat dünyasına yeni eserlerin kazandırılmasının amaçlandığı yarışmanın başvuruları 6 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden yapılacak. Yarışmacılar, bu adres üzerinden e-Devlet sistemine yönlendirilerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Değerlendirme ekim ve kasım ayları içerisinde yapılacak

Bakanlıkça 75'incisi düzenlenecek yarışma, resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilecek, toplam para ödülü 325 bin lira olacak.

Sanat yarışmasında başarı ödülleri ile sergilemeye değer görülen eserleri, alanında tanınmış, seçkin isimlerden oluşan seçici kurul belirleyecek. Değerlendirme ekim ve kasım ayları içerisinde yapılacak.

"Resim Yarışması", "Heykel Yarışması", "Özgün Baskı Yarışması" ve "Seramik Yarışması" kategorilerinin her birinde en başarılı bulunan 3 sanatçıya ayrı ayrı 20 bin lira ve başarı belgesi takdim edilecek.

Ayrıca sanat dünyasına yeni eserler kazandıran 12 sanatçının destekleneceği yarışma kapsamında her kategoride sergilenmeye değer görülecek en fazla 17 eser için de yine ayrı ayrı 1250 lira para ödülü ve katılım belgesi verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü