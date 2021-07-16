"75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Ödül 325 Bin Lira"
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"75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Ödül 325 Bin Lira"

'75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Ödül 325 Bin Lira'
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yarışması olarak 82'nci yılına ulaşan Devlet Resim ve Heykel Yarışması bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına ithafen düzenlenecek.

Resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada toplam para ödülü 325 bin lira olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 75'incisini düzenleyeceği yarışmada görsel sanatlar alanında eser veren sanatçılar desteklenerek sanat dünyasına yeni eserler kazandırılacak.

Yarışmanın başvuruları 6 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Yarışmacılar, bu adres üzerinden e-devlet sistemine yönlendirilerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Ödüllerin Sahiplerini Seçici Kurul Belirleyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının sanat yarışmasında başarı ödülleri ile sergilemeye değer görülen eserleri alanında tanınmış, seçkin isimlerden oluşan seçici kurul belirleyecek. Değerlendirme ekim ve kasım ayları içerisinde yapılacak.

"Resim Yarışması", "Heykel Yarışması", "Özgün Baskı Yarışması" ve "Seramik Yarışması" kategorilerinin her birinde en başarılı bulunan 3 sanatçıya ayrı ayrı 20 bin lira ve başarı belgesi takdim edilecek.

Sanat dünyamıza yeni eserler kazandıran 12 sanatçının destekleneceği sanat yarışması kapsamında ayrıca her bir kategoride sergilenmeye değer görülecek en fazla 17 eser için de yine ayrı ayrı 1.250 lira para ödülü ve katılım belgesi verilecek.

Kaynak: Bültenler

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