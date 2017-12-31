746 Yıllık Tarihi Eserin Kilden Minyatürü Yapılıyor

Sivas'ta heykeltıraş arkadaşlar, şehrin sembollerinden biri olan ve 1271 yılında Selçuklu döneminde yapılan Çifte Minareli Medrese'nin kilden minyatürünü yapıyor.



Heykeltıraş arkadaşlar Kerim Emre Kököz, Ali Rıza Benek ve Samet Güler Sivas'ın tarihi sembollerinden biri olan ve kent meydanında bulunan Çifte Minareli Medrese'nin kilden minyatürünü yapmak için çalışmalara başladı. İlhanlı Başveziri Şemsettin Mehmet Cüveyni tarafından 1271 yılında yaptırılan medresenin kilden minyatürünü yapan arkadaşlar 2 ayda çalışmayı tamamladı. 1 metre 10 santimetre boyunda, 1 metre 20 santimetre eninde yapılan eserde heykeltıraş arkadaşlar çalışmalarında tamamıyla el işçiliği kullandı. Görenlerin ilgisini çeken minyatür Çifte Minareli Medrese daha sonra açılacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Çifte Minareli Medrese'nin minyatürünü yaparken oldukça zorlandıklarını belirten heykeltıraş Kerim Emre Kököz, "Çifte minare Sivas'ta günümüze kadar sağlam kalan eserlerdendir. 746 yıllık bir eser çifte minare. Sivas'ı iyi tanıtan bir eser olduğu için biz bu eserle başlamak istedik. İnce ayrıntılı bir eser olduğu için bizi işleme noktasında son derece zorladı. Bu eserin yapım çalışması aşamasında geçmiş şartlarda nasıl yapıldığını düşündükçe bizi derinden etkiledi. Çünkü çok detaylı figürler var. Bunları işlemek gerçekten zor, biz de bu çalışmayı yaparken çok zorlandık. Boyutlarını küçülterek çalıştık biz bu çalışmayı 1'e 50 ölçeğinde küçülttük ve enine 1 metre 20 santimetre, boyuna da 1 metre 10 santimetre boyutlarında. Bu kurduğumuz toplulukla Türk sanatını en iyi şekilde yansıtmak istedik. Eserin yapımı tamamen el işçiliği eseri tamamen el işçiliği ile yaptık. 1.5 ay sürdü. Malzeme olarak kil kullandık. Sonra bunun kalıp aşaması oluyor. Alçı ile alıp aşaması oluyor. Sonra birde polyester döküm aşaması oluyor. Bu eseri 3 kişi ile başladık. Uzun bir süreç oldu. Genelde minyatürler makinelerle yapılıyor. Ama tamamen biz el emeği ile yaptığımız için uzun bir süre sürüyor. Çalışmamızı gören insanlardan güzel tepkiler alıyoruz. Bizi destekliyorlar. Çalışmaya başlarken belediyenin çizimlerini örnek aldık birebir eseri yakından gözlemledik" dedi.



(Veysel Korkmaz/İHA)