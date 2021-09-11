MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk milletinin yeniden küresel arenada güçlü ve sözü dinlenir hale gelmesi, muhterem ceddimizle başlayan tarihi mirasa sarılarak gerçekleşecektir." dedi.

Büyükataman, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla düzenlenen "740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, 400 çadırlık bir Türkmen beyliğinden cihan imparatorluğuna gidilen süreçte Söğüt'ün eşsiz bir yeri ve katkısının olduğunu söyledi.

Söğüt'ten atılan kararlı adımlarla 6 asırlık dillere destan cihanşümul bir güce ulaşıldığını ve coğrafyaların Türklerin zaferleriyle yeniden biçim ve şekil aldığını belirten Büyükataman, "Dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu, fırsat bulduğu ve iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla göstermiştir. Bugün de korkulan esasen budur ve Türkmen ruhunun güç verdiği büyük Türk milletinin böylesine tarihi atılımı bir daha yapamaması için tertipler bu yüzdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, Osmanlı'nın ardından uzlaşma, hoşgörü ve barış ortamının bir daha yakalanamadığını vurguladı.

Balkanlar'dan Orta Doğu'ya pek çok yerde savaş ve çatışmaların süregeldiğini anlatan Büyükataman, şöyle konuştu:

"Biz, muhteşem Osmanlı medeniyeti ve barışının mirasçısı bir millet olarak, işte bu iklimi yeniden ihya etmeye ve yaşatmaya mecbur olduğumuzu görmek durumundayız. Bunun yolu da hem kendi tarih ve medeniyetimizi iyi bilmekten hem de bölgesel denge, hedef ve beklentileri çok iyi tahlil etmekten geçmektedir. Tarihin şahitliğinde, Sultan Alparslan ile başlayan ve Ertuğrul Gazi ile daha da sahiplenilen Anadolu coğrafyası, uğruna verilen şehitlerle vatanlaşmıştır. Gaflet ve ihanet arasındaki hassas çizgide faaliyet yürüten mihrakların yoğun çabalarıyla, milli kimliğimizin zedelenmeye ve tahrip edilmeye uğraşıldığı bugünlerde, Ertuğrul ocağının bize verdiği hikmetli derslere çok ihtiyacımız olduğu kuşkusuzdur. Elbette dün içimize fitne sokmaya çalışan tekfurlara, Türk'ü yok etmeye kararlı güçlere nasıl cevap verilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği muhakkaktır. Türk milletinin yeniden küresel arenada güçlü ve sözü dinlenir hale gelmesi, muhterem ceddimizle başlayan tarihi mirasa sarılarak gerçekleşecektir."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de bu toprakların bir evladı olarak Söğüt'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şenliklerin kısıtlı yapıldığını aktaran Destici, "İnşallah bunu da birlikte atlatacağız ve önümüzdeki yıllarda Söğüt'te daha güçlü bir katılımla hem Ertuğrul Gazi dedemizi hem ceddimizi anacağız hem de toyumuzu gerçekleştireceğiz." dedi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, şunları kaydetti:

"Osmanlı'yı var eden ve bir obadan cihan devleti mertebesine çıkaran ruha baktığımızda orada kadim Türk kültürünü ve İslam inancını görürüz. Şimdi bakın bazıları dua ediliyor diye Diyanet İşleri Başkanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik birtakım hadsiz eleştirilerde bulunuyor. Onların maalesef Söğüt ruhundan haberi yok. Keşke bugün burada olsalardı da bu ruhtan bir nebze olsa faydalansalardı. Gelemiyorlarsa bile onlara tavsiyem, açın Hayme Ana'nın Ertuğrul Gazi'ye nasihatini okuyun, her şeyin başının dua olduğunu öğrenin."