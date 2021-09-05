740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı
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740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı
Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak bilinen "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında bu yıl 740'ıncısı düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak bilinen "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında bu yıl 740'ıncısı düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, AA muhabirine, etkinlik kapsamında Hayme Ana'nın kabri başında dua edildiğini söyledi.

Program dolayısıyla gerekli özeni gösterdiklerini, Hayme Ana'ya yakışır bir tören yapmayı hedeflediklerini dile getiren İpek, "Bugün kuruluşun beşiği Domaniç'te, Hayme Ana dualarla yad ediliyor. Bugün burada evlat, ecdat ile buluşuyor. Türk kadınının en görkemli sembolü olan Hayme Ana'yı, bu büyük Türk kadınını, onurla ve gururla anıyoruz." dedi.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, Hayme Ana'nın kabri başında dua ettikten sonra, tören alanına kurulan kıl çadırları ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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