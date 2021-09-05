740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri
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740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri

740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Bu topraklarda bizden başka bin yıl hüküm süren ne bir devlet, imparatorluk ne de bir kavim olmuştur.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Bu topraklarda bizden başka bin yıl hüküm süren ne bir devlet, imparatorluk ne de bir kavim olmuştur. Biz bin yıldır Hayme Ana'nın torunları olarak buradayız." dedi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde düzenlenen "740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"ne katılan Erbaş, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere katılımcılara teşekkür etti.

Çok güzel bir etkinlik ve kalabalığın olduğunu belirten Erbaş, şunları söyledi:

"740 yıl önce 400 çadırla geldiğimiz yerler buralar. 1071 yılında tapusunu aldığımız Anadolu'nun bin yıldır hakimiyiz. Bu topraklarda bizden başka bin yıl hüküm süren ne bir devlet, imparatorluk ne de bir kavim olmuştur. Biz bin yıldır Hayme Ana'nın torunları olarak buradayız. 700, 600, 500 yıl önce bu alanlarda atalarımız at koşturmuşlar İslam için, Türk bayrağı için. Osmanlı Devleti'ni kurmak için mücadele vermişler."

Milletvekili Erbaş, geçmişi bilmeden geleceğe bakamayacaklarını vurguladı.

Erbaş, "Bize buraları toprak yapan, vatan yapan tüm şehitlerimize, isimsiz kahramanlarımıza, hepsine şükranlarımızı sunuyorum, yaşayanlara uzun ömürler diliyoruz. Kıbrıs Domaniç demek, Domaniç Kıbrıs demek, böyle görüyoruz, böyle yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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