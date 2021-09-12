"740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" coşkusu

Söğüt ilçesinde, "740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Milletvekili Selim Yağcı, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler ile bakanlıkların faaliyet alanlarıyla ilgili yürütülecek projeler ele alındı. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Vali Vekili Kadiroğlu ve milletvekili Yağcı, beraberindekilerle esnaf ziyaretinde bulundu. Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden Bakanlar, daha sonra "740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne katılmak üzere Söğüt ilçesine geçti. Hükümet Konağı önünden Küre Mehteran Takımı eşliğindeki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Vali Vekili Kadiroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, milletvekilleri, belediye başkanları, Yörükler ile vatandaşların katılımıyla, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü düzenlendi. Türbede İl Müftüsü Ali Erhun tarafından yaptırılan duanın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Vali Vekili Kadiroğlu ve protokol ile vatandaşlar, tören alanındaki törenlere katıldı. Türk Büyükleri Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği gösteri uçuşu yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, kendisinin de bir Yörük olduğunu, şenliklerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Söğüt'ten esen medeniyet rüzgarının asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmettiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Bu büyük medeniyetin çocukları olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bugün hepimize güç ve ilham veren, Kayı'nın töresi, Yörük'ün adabı, Edebali'nin ahlakıdır. Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi'nin otağında yanan o ateşin ışığı bugün bizlerin yolunu aydınlatıyor. Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü gibi, kökleri sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır, tüm dünyayı kaplar. Hamdolsun bizim de köklerimiz sağlam. Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz, diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz. Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a, ecdadımızın ahlak, adalet ve insaniyet taşıdığı coğrafyalarda bu şanlı millet için gururla boy gösteriyoruz. " "Güçlünün değil, haklının hakim olduğu, daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ertuğrul Gazi'nin sancağını gururla taşıyoruz. " ifadesinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bunu yaparken de Akif'in, 'Mefkuremiz göklerde dalgalanan bir sancak, Allah'ın huzurunda eğiliriz biz ancak! ' dizesini şiar ediniyoruz. Mazlumun yanında, adaletsizliğin karşısındayız. Çünkü, 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türk beklenendir. ' Biliyoruz ki tüm mazlumların gözleri üzerimizde. Biliyoruz ki soydaşlarımızın yürekleri bizimle. Biliyoruz ki kardeşlerimizin duaları bizimle. " ifadesini kullandı. Şenliklerin kendisi için farklı anlamı olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, yürüyüşle başlayan etkinlikte çocukluğunu hatırladığını aktardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de, Söğüt'ün Malazgirt'te başlayan yürüyüşün, tüm dünya için barış ve huzuru doğurduğu bir medeniyetin beşiği olduğunu söyledi. Söğüt ruhunu, Alperenlerin maneviyatı ve Ertuğrul Gazi'nin hedefleriyle Türk milletinin yedi iklime hakim kıldığını belirten Bakan Dönmez, şöyle konuştu: "Osmanlı'nın bir çadırda başlayan hikayesi, Söğüt'ün enerjisiyle yedi iklime yayıldı. Bu manevi ortam Saraybosna'dan Yemen'e, Akdeniz'den Hazar'a kadar tüm coğrafyamızı şefkati ve merhametiyle sarıp sarmaladı. Tarih boyunca mazlumların koruyucusu, barış ve selametin yeryüzündeki gölgesi ve 77 milletten herkes için sığınılacak güvenli bir liman olan milletimiz, bu toprakların irfanı ve maneviyatıyla mayaladığı Türk İslam ruhunu burada inşa etmeye başladı. Alperenlerin ayak izini, Hayme Ana'nın yüceliğini ve ceddimiz Ertuğrul Gazi'nin yiğitliğini aldığı bu topraklar, ilelebet milletimizin kalbi olacak. Söğüt, Türk milleti denildiğinde akla ilk gelen semboller arasında sonsuza kadar var olacak. " Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da şöyle konuştu: "Başımızı dik tutan bu gurur, asırlar önce bir çınar gölgesine ekilen bağımsızlık tohumunun, üç kıtada ve yedi iklimde hüküm süren cihan devletine varışının ve ardından kurtuluştan kuruluşa uzanan milli mücadelemizin zaferle şahlanışının eseridir. Vatan, millet, bayrak aşkıyla pişilen ocakta sanılmasın ki yiğitler birbirinden ayrıdır. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'dir, Malazgirt'te Alparslan, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmed, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal'dir onlar. Kökümüz mazide, gözümüz atide asırlar boyu var olduğumuz şu gök kubbede yüreğindeki gözü peklikle bizlere toprağı vatan kılan, münevverlik timsali Ertuğrul Gazi atamızın izinden giden kahraman ecdadımızın mirası her bir Türk ferdinin ruhunda bugün bir iftihar vesilesi olarak aynı ateşle yankı bulmaktadır. " Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de bu toprakların bir evladı olarak Söğüt'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Genel Başkan Destici, "Osmanlı'yı var eden ve bir obadan cihan devleti mertebesine çıkaran ruha baktığımızda orada kadim Türk kültürünü ve İslam inancını görürüz. Şimdi bakın bazıları dua ediliyor diye Diyanet İşleri Başkanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik birtakım hadsiz eleştirilerde bulunuyor. Onların maalesef Söğüt ruhundan haberi yok. Keşke bugün burada olsalardı da bu ruhtan bir nebze olsa faydalansalardı. Gelemiyorlarsa bile onlara tavsiyem, açın Hayme Ana'nın Ertuğrul Gazi'ye nasihatini okuyun, her şeyin başının dua olduğunu öğrenin. " diye konuştu. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise 400 çadırlık bir Türkmen beyliğinden cihan imparatorluğuna gidilen süreçte Söğüt'ün eşsiz bir yeri ve katkısının olduğunu vurguladı. Söğüt'ten atılan kararlı adımlarla 6 asırlık dillere destan cihanşümul bir güce ulaşıldığını ve coğrafyaların Türklerin zaferleriyle yeniden biçim ve şekil aldığını belirten Genel Sekreter Büyükataman, "Dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu, fırsat bulduğu ve iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla göstermiştir. Bugün de korkulan esasen budur ve Türkmen ruhunun güç verdiği büyük Türk milletinin böylesine tarihi atılımı bir daha yapamaması için tertipler bu yüzdendir. Biz, muhteşem Osmanlı medeniyeti ve barışının mirasçısı bir millet olarak, işte bu iklimi yeniden ihya etmeye ve yaşatmaya mecbur olduğumuzu görmek durumundayız. " dedi. Vali Vekili Kadiroğlu da 740 yıl önce Ertuğrul Gazi'ye yaylak olarak verilmiş olan Domaniç'ten kışlak olarak verilen Söğüt'te "Toy" düzenlediğini ifade etti.

Birliğin, dirliğin ve Anadolu'da varoluşunun sembolü olan kutlu buluşmanın o gündür bugündür devam ettiğini vurgulayan Vali Vekili Kadiroğlu, şöyle konuştu: "Şeyh Edebali, "Ey Oğul, geçmişimi iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın, nasihatine sıkı sıkı bağlı olan bizlerde her yıl Eylül ayının ikinci haftasında şenlik düzenliyoruz. Söğüt ruhunu her daim canlı tutmaya çalışıyoruz. Söğüt ruhu kuruluşun ruhudur. Bu ruh, ışığını Hazreti Peygamber'den tevarüsle Şeyh Edebali'den, gücünü ise nefsine hakim olmayı bilen adil beylerden, yiğit alperenlerden, gözü pek bacılardan alan aklın ve kalbin birlikte hükmettiği kadim ve kutlu bir ruhtur. Zaman gelmiş öze dönüşün, yeniden dirilişin sembolü olmuştur, Söğüt ruhu. "Ertuğrul süvari alayın" kurarken veya "Ertuğrul madalyası" verirken esasen ataların meşrutiyetine dayanmış, onların manevi mirasından güç almışızdır. ve zaman gelmiş kutlu bir direnişin ve muzaffer bir kurtuluşun ruhu olmuştur, Söğüt ruhu. Mehmet'ine kına yakmış, kurtuluş için şehadete yollamış yiğit analar, siperleri tırnaklarıyla kazmış, karnı aç, sırtı çıplak ama yüreği mangal gibi olan Mehmetçik ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kahramanlık destanları yazmış, küllerinden yeniden doğmuş bu aziz millet. Ruh, hep aynı ruh. Kuruluştaki ruh ile kurtuluştaki ruh aynı. Bu ruh kutlu Söğüt ruhudur. 15 Temmuz hain darbe girişimine yiğitçe karşı duran ruhta aynı ruhtur. 'Oğul, haklı olduğunda mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doruğu, yiğidin iyisine deli derler' öğretisiyle yetişen yiğitler, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde korkusuzca şehadete yürüdüler. ve tüm dünyaya bir kez daha gösterdik ki, bu aziz millet, bu aziz yurdu çiğnetmedi ve asla çiğnetmeyecek. Söğüt ruhu, 400 çadırlık obamızın yedi iklime adaletle hükmeden bir cihan devleti yapan, mazlum milletlere Türk, hasretle bekleyen bir sözü söyleten ruhtur. Kısaca Söğüt ruhu, bizi biz yapan ruhtur. Dünyanın dertlerinin ilacı bu ruhtadır. " Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'ya geliş sürecini anlattı. Şenlikler, halk oyunları ve Küre Mehteran Takımının gösterisinin ardından geleneksel pilav ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

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