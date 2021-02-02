74 yaşındaki tansiyon hastası için karla mücadele ekipleri seferber oldu

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, rahatsızlanan yüksek tansiyon hastası İnsaf Kaya'ya (74), karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla ulaşan sağlık ekipleri müdahale etti.

Divriği ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan İmirhan köyünde yaşayan yüksek tansiyon hastası İnsaf Kaya, aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri, yönlendirildi. Yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine İlçe ve İl Özel İdaresi ekiplerine de bilgi verildi. İl Özel İdaresi'ne ait greyder ile yol açılmaya başlandı. Sağlık ekipleri de greyderin peşinden yola çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından köye ulaşıldı. Sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edilen İnsaf Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı