74 yaşındaki 15 Temmuz gazisi vatan için her zaman göreve hazır
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74 yaşındaki 15 Temmuz gazisi vatan için her zaman göreve hazır

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanıp gazi olan 74 yaşındaki Mustafa Zorova, vatan için her zaman göreve hazır olduğunu söyledi.

12.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:40

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanıp gazi olan 74 yaşındaki Mustafa Zorova, vatan için her zaman göreve hazır olduğunu söyledi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde uçakların kalktığı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde darbecilere karşı koymaya çalışırken ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Zorova'nın tedavisi belli aralıklarla sürüyor.

Kahramankazanlı gazi Zorova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 ameliyat geçirdiğini, en büyük arzusunun sağlığına kavuşup sokakta yürümek olduğunu söyledi.

Aradan geçen 4 yılda çok acılar çektiğini anlatan Zorova, "Hainler, gerçi cesaret edemezler ya 15 Temmuz tekrar yaşanırsa acılarımı unutur bastonumla yeniden yola çıkarım. Hiç korkmam, beni öldüreceklermiş, vuracaklarmış, hiç aklıma bile gelmez. Aynı 15 Temmuz'da nasıl gittiysem, göğsümü gerdiysem, şimdi yine göğsümü siper yaparım Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bastonumla giderim, elimden ne gelirse onlara yaparım." diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış en büyük saldırı olduğunu vurgulayan Zorova, "Allah, Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Benim bir bacağım vurulmuş, kopmuş önemli değil. Devletimiz ayakta ya önemli olan o. Devlet olmayınca millet olmaz, millet olmayınca da devlet olmaz. Allah'ıma binlerce şükür. Devletimiz de biz de dimdik ayaktayız. Bizde bu iman olduğu sürece bayrağımızı kimse indiremez aşağı, ezanlarımızı kimse susturamaz. Allah'ın izniyle kimse bizi durduramaz." ifadelerini kullandı.

74 yaşındaki 15 Temmuz gazisi vatan için her zaman göreve hazır

Kaynak: AA

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