74 yaşında üniversite sınavına girdi
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74 yaşında üniversite sınavına girdi

74 yaşında üniversite sınavına girdi
Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Posof ilçesine bağlı Yeniköy'de çiftçilik yapan Cengiz Yazıcı (74), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sınavına girdi.

ARDAHAN'ın Posof ilçesine bağlı Yeniköy'de çiftçilik yapan Cengiz Yazıcı (74), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sınavına girdi. Sınav heyecanını anlatan Yazıcı, "Okumanın yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar bizlerin hakkıdır" dedi.

Atatürk Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde sınava giren 7 çocuk ve 6 torun sahibi Cengiz Yazıcı, "Bütün çocuklarımı okuttum. Hepsi üniversite okudu çok şükür. İşleri güçleri yerinde. Ben de çok zeki bir çocuktum. Fakat babam böbrek hastası olduğu için onunla ilgilendim ve ilkokuldan sonra okuyamadım. Ama 70 yaşında kızımın desteği ile ilkokulu dışardan okudum ve bitirdim. Daha sonra lise için başvuruda bulundum. Önce yaşımın biraz fazla olduğu için ağır olabileceğini söylediler. Ben de bu lafa çok kırıldım. Ancak benden özür dileyerek lise kaydımı yaptılar. 2,5 yılda da liseyi bitirdim. Lise bittikten sonra hep hayal ettiğim üniversite için hazırlanmaya başladım. Bugün de sınava gireceğim. Çok mutluyum. İnşallah bir yer kazanırım. Kazanana kadar mücadele edeceğim. İsterim ki herkes yaş filan demeden okusun. Okumanın yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar bizlerin hakkıdır. İlle de okuyacağız, herkesin ilminin olmasını isterim" diye konuştu.Yazıcı çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben aynı zamanda arıcılık yapıyorum, Arıcılık, ilahiyat veya adalet yüksekokulu bölümlerinde okumak içimden geçiyor" dedi.  


74 yaşında üniversite sınavına girdi
74 yaşında üniversite sınavına girdi
74 yaşında üniversite sınavına girdi
74 yaşında üniversite sınavına girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı

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