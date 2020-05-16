74 yaşında koronayı ikinci kez yendi
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74 yaşında koronayı ikinci kez yendi

Kahramanmaraş'ta 74 yaşındaki bir vatandaş, korona virüsü ikinci kez yenerek taburcu oldu.

74 yaşında koronayı ikinci kez yendi
16.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:46

Kahramanmaraş'ta 74 yaşındaki bir vatandaş, korona virüsü ikinci kez yenerek taburcu oldu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan İsa Resul Önder (74), yaklaşık 45 gün önce korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Yapılan testlerinin pozitif çıkmasıyla birlikte Önder'in hastanedeki tedavisine başlandı. Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Önder, ikinci kez korona virüse yakalandı. Yeniden hastanede tedavi altına alınan Resul Önder, son testlerinin de negatif çıkmasının ardından ikinci kez korona virüsü yenerek taburcu edildi.

Taburcu olan Resul Önder'e Necip Fazıl Şehir Hastanesi çıkışında yakınları çiçek hediye etti. Herkesin tedbirli davranıp kurallara uyması gerektiğini söyleyen İsa Resul Önder, "Bu virüs belasında birincisinde 14 gün yattım hastane de ve taburcu oldum. Evde karantinaya aldılar beni ve daha sonra kontrole geldim hastaneye bizden sürüntü aldılar ve bizim hastaneye yatmamız gerektiğini söylediler. Hastanede iğne ve ilaçlarla tedavi edildim ve 14 gün karantinam tamamlandı ve taburcu edildim. Her şey çok güzel ilgi alaka çok güzeldi. Tedbirlere uyalım evde kalalım" diye konuştu.

(Muhammet Özer - Halil Ulubey/İHA)

74 yaşında koronayı ikinci kez yendi

Kaynak: İHA

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