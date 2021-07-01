74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu
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74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu

74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran iki torun bir çocuk sahibi 74 yaşındaki Nimet Suner Torun Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran iki torun bir çocuk sahibi 74 yaşındaki Nimet Suner Torun Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyet törenine oğlu, gelini ve torunu ile geldi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 194. yıl 188. Dönem mezuniyet töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. 2014 yılından bu yana Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarında öğrenim gören öğrenciler mezun oldu. Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran, 74 yaşındaki Nimet Süner, bu sene mezun doktor olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Kendisini artık doktor olarak tanıtan Nimet Suner Torun, "74 yaşındayım, 1964 - 65 yaşında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. O sırada 3. Sınıfa gelmiş olduğumda evlendim. İki senelik bir ara verdim dönüşte üniversite ara verdiğim için kaydımı silmişti. Böylece tahsil hayatım noktalandık oldu. Aradan 45-50 yıl geçtikten sonra bir gün baktım. Televizyonda af çıkmış, Dedim ben bu işe kaldığım yerden başlıyım ve bitireyim. Başladım ve her şeyi al baştan yaptım ve işte bu günlerde bitirmiş oldum. Gençler iyi bir öğrenci olsunlar, bir kere kazanabilmek için çok sıkı bir eğitim gerekiyor onu başarılı yapacaklarından eminim. Tıp fakültesine giren bir öğrencinin tek amacı olsun. Espri ile karışık konuşan bazı hocalarım oldu, diplomayı aldıktan sonra ne yapacaksın duvara mı asacaksın diyen bazı hocalarımda oldu ama hepsi espiriydi tabiki" dedi.

Babaannesi heyecanına ortak olan torunu ise, "Çok gurur duyuyorum, tıp okumak çok zor bir şey içeride kitaplarına ortada çok çalıştı çok emek verdi ve sonunda başardı çok gurur duyuyorum hani biri sorduğunda da çok gururlu bir şekilde anlatıyorum babaannemi. O benim mezuniyetime geldi ben onunkine gittim. Daha önce böyle bir şey yaşanmamıştır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu
74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu
74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu
74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu
74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu
74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu
74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu
74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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