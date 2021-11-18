ANKARA (Habermetre) - Doğa Kaynaklı Afetler

"Doğayı tanı, Önlemini al, Barışık yaşa"

MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi/ 11-15 Nisan 2022/ Ankara

Ülkemizin yerbilimlerinde 1947 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen en köklü ve saygın bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın yetmişdördüncüsü 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesinde yapılacaktır.

Kurultayımızda bu yıl ele alacağımız ana tema, 2021 yılında yaşananların etkisi ile "Doğa Kaynaklı Afetler" olarak belirlenmiştir. Doğa Kaynaklı Afetleri tüm boyutları ile anlamak, gerekli önlemleri tartışmak ve doğa ile barışık yaşamayı gerçekleştirmek için, doğanın dilinden anlayan biz yerbilimcilerin değerlendirmelerinin topluma ve yöneticilerine iletilmesini sağlamak en önde gelen amacımızdır.

Düzenleme Kurulu olarak, aklın ve bilimin rehberliğinde gerçekleştirilen yerbilimleri uygulamalarının Doğa Kaynaklı Afetler karşısında toplumu nasıl dirençli hale getirdiğini gösterebilmek için tüm bilim insanlarını Kurultayımıza davet ediyoruz. Meslektaşlarımızın sunacağı sözlü veya poster şeklindeki bildiriler ile 74. Kurultayımızın yerbilimleri camiasına yakışır biçimde başarılı olacağına ve toplumun karşı karşıya kaldığı sorunları çözme yeteneğini bir kez daha gözler önüne sereceğine olan inancımız tamdır.

Yerbilimcilerin Kurultay içinde özel oturum, sergi, panel, teknik gezi veya sosyal etkinlik düzenlemelerinden mutluluk duyacağımızı ifade etmek isteriz. Aklın ve Bilimin toplumsal yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması gerektiğini düşünen herkesi 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı'na bekliyoruz…

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu

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