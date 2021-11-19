74. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI 11-15 NİSAN 2022'DE YAPILACAKTIR - Haberler
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74. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI 11-15 NİSAN 2022'DE YAPILACAKTIR

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74. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI 11-15 NİSAN 2022'DE YAPILACAKTIR

Ülkemizin yerbilimlerinde 1947 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen en köklü ve saygın bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın yetmişdördüncüsü 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesinde yapılacaktır.

Ülkemizin yerbilimlerinde 1947 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen en köklü ve saygın bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın yetmişdördüncüsü 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

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