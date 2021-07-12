74. Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid'in "altın akciğer" kolyesi damga vurdu

Ünlü manken Bella Hadid, Tre Piani isimli filmin prömiyeri için kırmızı halıda derin dekolteli uzun siyah bir elbisesiyle katıldı.

Ünlü manken Bella Hadid, Tre Piani isimli filmin prömiyeri için kırmızı halıda derin dekolteli uzun siyah bir elbisesiyle katıldı.

MODA DÜNYASINDA GGÜNDEM OLDU

Kırmızı halıya katılan ünlü manken Bella Hadid'in dün kullandığı aksesuar uluslararası moda dünyasında gündem oldu. Siyah elbisesinin üzerine taktığı tasarımcı Daniel Roseberry imzalı Schiaparelli kolye ile dikkat çekti.

24 yaşındaki Hadid, Schiaparelli'nin 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonuna ait tasarımında insan akciğerinden ilham alındı. Derin göğüs dekoltesinin üzerine yerleştirilen kolyede altının yanı sıra kristal taşlar da bulunuyor.

Markanın yeni sezonu için tasarlanan ürünün fiyatının ise on binlerce dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Hürriyet