74. Cannes Film Festivali, Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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74. Cannes Film Festivali, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

28.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:17
74. Cannes Film Festivali, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

74. Cannes Film Festivali organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11-22 Mayıs'ta yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

74. Cannes Film Festivali organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11-22 Mayıs'ta yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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