74. Balkan Atletizm Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak
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74. Balkan Atletizm Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak

74. Balkan Atletizm Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

74. Balkan Atletizm Şampiyonası yarın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlayacak.

74. Balkan Atletizm Şampiyonası yarın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belgrad'da 15. yüzyıldan kalma Smederevo Kalesi'nin içine kurulan özel tartan pistte düzenlenecek ve iki gün sürecek şampiyonada 19 ülkeden 400'ün üzerinde sporcu mücadele edecek. Organizasyonda Türkiye'yi 59 sporcu temsil edecek.

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Burcu Subatan, Buse Arıkazan, Buse Savaşkan, Büşra Yıldırım, Demet Parlak, Elif Dağdelen, Elif Polat, Emel Dereli, Emine Hatun Tuna Mechaal, Emine Selda Kırdemir, Esmanur Alkaç, Esra Türkmen, Ezgi Şayir, Gizem Akgöz, Kıvılcım Kaya Salman, Münevver Hancı, Özlem Becerek, Özlem Kaya, Pınar Akyol, Sümeyye Erol, Tuğba Danışmaz, Tuğba Toptaş, Tuğçe Şahutoğlu.

Erkekler: Alper Kulaksız, Alperen Acet, Alperen Karahan, Batuhan Altıntaş, Batuhan Hızal, Berke Akçam, Doğukan Kilcioğlu, Emin Öncel, Emre Zafer Barnes, Enes Talha Şenses, Ersu Şaşma, Ertan Özkan, Eşref Apak, Fatih Alparslan, Hilal Yego, İlkay Aydemir, İlyas Çanakçı, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Kubilay Ençü, Mehmet Çelik, Mert Çiçek, Mikdat Sevler, Muammer Demir, Murat Yalçınkaya, Necati Er, Oğuz Uyar, Ömer Amaçtan, Ömer Faruk Çanakçı, Ramazan Barbaros, Ramazan Baştuğ, Ramazan Özdemir, Sezgin Ataç, Sinan Ören, Süleyman Bekmezci, Turgay Bayram.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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