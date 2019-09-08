"738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" - Detaylar (2)

08.09.2019 17:10

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne katıldı.

Kaynak: AA