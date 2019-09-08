738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri - Mustafa Destici (2)

08.09.2019 12:13

TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile protokol üyeleriyle Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tören alanında konuşma yaptı.

Kaynak: AA