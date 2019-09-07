07.09.2019 17:23

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri", kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle sürdü.

Şenlikler kapsamında, halk oyunları ekipleri hükümet konağı önünde gösterilerini sundu, Yörükler ve protokol törenle karşılandı.

Küre Mehteran Takımı eşliğinde hükümet konağı önünden başlayan kortej yürüyüşü, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öteki ilgililerin katılımıyla Ertuğrul Gazi Türbesi'nde sona erdi.

Vali Şentürk ve beraberindekiler, Ertuğrul Gazi'nin kabri başında dua etti.

Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada, manevi atmosferde bulunan vatandaşlara, "Sadrettin Konevi gösterdi yolu, Şeyh Edebali buldu dostunu, Ahi Evran'ın mektepli soyu, pir makamına safa geldiniz. Türkmen dağında duman tüttüren, cihat denince kılıç bileyen, 700 yıl Türk'ün töresini koruyan, Yörük Türkmen aşiretinin şanlı beyleri, her yıl hasretinizle kavrulan sıla yurdu Söğüt'e kutlu geldiniz." cümleleriyle teşekkür etti.

Şentürk, şöyle devam etti:

"738 yıldır bizi birbirimizden kopartmayan, bunca ecnebi yozlaşmasına rağmen, bizi inancımız ve kültürümüzle bir araya getiren ve bizlere bu yıl da Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda buluşmayı nasip eden Rabb'imize hamdolsun. 738 yıldır Söğüt'te toy yapabiliyorsak şüphesiz bu eşsiz muvaffakiyet, atalarımızın Anadolu'ya ektiği tohumun zaman ve mekan üstü bir nurla sulanmış olmasının bereketidir. Yüce Rabb'imiz bu nura gözümüzü kör etmesin ve rahmetini kıyamete kadar üstümüzden eksik etmesin."

Bugün olduğu gibi 738 yıl önce de Türklerin atalarının bu ilahi muştu ile yola çıkarak Ertuğrul Gazi'nin önderliğinde 400 çadır ile kurduğu beyliğin daha sonra devlet ve nihayet 3 kıta 7 iklime adalet ile hükmeden kutlu bir cihan devletine dönüştüğünü aktaran Şentürk, "Zulm ile abad olmaya çalışanlar, 'Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yel delinmedikçe zulme boyun eğmeyeceğim.' diyen Ertuğrul Gazi'nin kutlu davasının karşısında kavrulmuş ekin gibi toz olup dağılmışlardır." diye konuştu.

Şentürk, 738 yıl önce olduğu gibi bugün de Türk milletinin dünyanın vicdanı, mazlumun umudu ve adaletin timsali olarak her yerde ay yıldızlı bayrağına rüzgar olmuş ve "Türk beklenendir" diyen kimsesizlerin kimsesi olmaya aynı azim ile devam edeceğini vurguladı. Şentürk, şunları belirtti:

"Bugün Ertuğrul Gazi toyunda işte bu şuur ile cem olduk. Bu toy toplandıkça çocuklarımız atalarının kıblegahından şaşmayacak, Oğuz'un kültüründen kopmayacak, ecnebi rüyalarında kaybolmayarak, fikri hür, vicdanı hür ve bu kutlu mirası gelecek nesillere devreden, bey olacak, hatun olacak, nesil olacaklar. Bu nedenle devraldığımız sancağı hakkıyla taşımak ve çocuklarımıza gururla devretmek için tam bir adanmışlıkla ve geceyi gündüze katarak çalışıyoruz. Allah nasip ettikçe aynı gayret ile çalışmaya da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan "Diriliş Yolu Yürüyüşü" sonrası Söğüt'e getirilen Kayı bayrağı ve temsili toprak ile Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından gönderilen Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın uç beyi sancak ve beraatı, Vali Şentürk'e teslim edildi.

Kaynak: AA