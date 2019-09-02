738. Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri koordinasyon toplantısı

02.09.2019 17:07

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, bu yıl 738'incisi kutlanacak Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri için koordinasyon toplantısı yapıldı.



İl Özel İdaresindeki toplantıda, kurumların şenliklerden önce yapacağı çalışmalar görüşüldü. Toplantıda, şenliklerin huzur ve güven ortamı içinde yapılması, güvenlik tedbirlerinin alınması ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların alacağı tedbirler ele alındı.



Vali Şentürk, Bilecik'in tarihi anlamda önemli bir etkinliğinin Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri olduğunu anımsatarak, kamu kurum ve kuruluşların törenlerin şenlik havasında kutlanması için gerekli hassasiyeti göstermesi, görev ve sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi. Milli birliğin ve birlikteliğin sembolü olan şenlikleri, 82 milyon insanı kucaklayan bir havada kutlanması için her türlü tedbirlerin alınacağını bildiren Vali Şentürk, herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden tarihe ve geçmişe yakışır bir şenlik olacağına inandığını söyledi.



Öte yandan toplantıya, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve İl Genel Sekreteri Halis Nalbant ile ilgili daire müdürleri katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA