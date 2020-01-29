737 Max kazaları Boeing'e pahalıya patladı; şirket 23 sene sonra zarar etti

29.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:47

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing firması 23 yıl aradan sonra ilk kez zarar etti.



2019 yılı raporlarını kamuoyuyla paylaşan şirket, 737 Max modelinin karıştığı iki ayrı uçak kazası sebebiyle bu modelin satışını durdurduğunu ve gelirinin sene içerisinde yüzde 37 düzeyine gerilediğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle