737 Max kazaları Boeing'e pahalıya patladı; şirket 23 sene sonra zarar etti
ABD ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing firması 23 yıl aradan sonra ilk kez zarar ettiğini açıkladı. Şirket 2019'da 17.91 milyar dolar ciro yaptı. Ancak tazminatlar ve sipariş iptalleri şirkete 18.6 milyar dolar kaybettirdi. Boeing bu sonuçla 2019'da 636 milyon dolar zarar etti
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing firması 23 yıl aradan sonra ilk kez zarar etti.
2019 yılı raporlarını kamuoyuyla paylaşan şirket, 737 Max modelinin karıştığı iki ayrı uçak kazası sebebiyle bu modelin satışını durdurduğunu ve gelirinin sene içerisinde yüzde 37 düzeyine gerilediğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle