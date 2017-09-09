Bilecik'in Söğüt ilçesinde 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Hükümet Konağı önünde halk oyunları ekipleri gösteri sundu, Yörükler ve diğer konuklar törenle karşılandı.



Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, Söğüt'ün manasının çok büyük olduğunu belirtti. Büyükakın, "Kurtuluş Savaşı'nda işgalcilere, 15 Temmuz'da hainlere direniş, anadan, babadan, yardan, serden geçiş, kutlu bir bağımsızlık mücadelesi ve kurtuluştur Söğüt. Bu ruhu yaşatmak, her dem diri tutmak, boynumuzun borcudur. Bu ruh yaşadıkça, milletimiz ve devletimiz ebediyen payidar kalacaktır, mazlum milletlerin hep bir umudu olacaktır." dedi.



Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu da ilçenin Türk tarihinde çok önemli yere sahip olduğunu kaydetti. Aydoğdu, şunları söyledi:



"Büyük ecdat Ertuğrul Gazi Han mahiyeti ile Sultan Alaaddin Keykubat ile katıldıkları Sultan Hisarı Savaşı'ndan sonra ileri harekatına devam ederek Söğüt ve Domaniç bölgelerini de alarak Anadolu Selçuklu himayesine sokunca, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi Han'a Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i de yazlık olarak vermiştir. Ertuğrul Gazi ve yanındaki Alperenleri buraya yerleştikten sonra Bizans üzerine akınlara başlamışlar ve topraklarını genişletmişlerdir. 1281 yılında Ertuğrul Gazi vefat etmiş ve beyliğin kurultay kararı ile küçük oğlu Kara Osman Bey yerine geçmiştir. Bundan sonra Osmanılılar her geçen gün fetihlerine yenilerini ekleyerek büyük cihan devleti Devlet-i Ali Osman-ı kurmuşlardır."



Şenlikler kapsamında Hükümet Konağı önünde halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, yörükler ve diğer konuklar törenle karşılandı.