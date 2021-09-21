7326 SAYILI BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA SON GÜN 30 EYLÜL 2021 21 2021, 11: 11 - Haberler
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7326 SAYILI BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA SON GÜN 30 EYLÜL 2021 21 2021, 11: 11

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7326 SAYILI BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA SON GÜN 30 EYLÜL 2021 21 2021, 11: 11

Bozüyük Belediyesi tarafından 7326 sayılı borçları yeniden yapılandırma kanunu kapsamında yapılacak yapılandırmaların 30 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından 7326 sayılı borçları yeniden yapılandırma kanunu kapsamında yapılacak yapılandırmaların 30 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi. Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Bozüyük Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içerisinde bulunan işyeri mükellefleri ile vatandaşların Bozüyük Belediyesi'ne ait borçlarını yapılandırması ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede taksitlendirme için mükelleflerin tahsilat şefliğine başvurabileceği belirtilerek "7326 sayılı borçları yapılandırma kanun gereği 30/04/2021 tarihine kadar bina, arsa, arazi, çevre temizlik beyanı veren veya vermeyen vatandaşların vergi borçlarını, su ilan reklam vergisi ve para cezaları ile eski borçlarını yeniden yapılandırmaları devam etmekte olup, para cezalarındaki peşin ödemelerde %25 indirim uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi. HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER 7326 SAYILI BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA SON GÜN 30 EYLÜL 2021 21 2021, 11: 11 -GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN TÖREN İLE KUTLANDI 19 2021, 14: 23 -BOZÜYÜK BELEDİYESİ EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ VOLEYBOL TAKIMI SEZON ÖNCESİNDE MORAL DEPOLADI 19 2021, 14: 21 -BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NUN 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJI 19 2021, 12: 57 - BAHATTİN BULUT'TAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 19 2021, 12: 56 -OTİZMLİ ÖĞRENCİLER İLE ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÖĞRENCİLERİN HAYALİ GERÇEK OLDU 19 2021, 12: 51 -BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU 4 EYLÜL MAHALLESİ'NDE ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU 19 2021, 12: 49 -BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNE ZİYARET 19 2021, 12: 46 KÜTÜPHANE VE TORRECİD PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ 15 2021, 16: 56 BAŞKAN YARDIMCIMIZ ALİ ŞAHİNOĞLU'NA SÜPER FM'DEN ZİYARET 15 2021, 16: 53 Daha Fazla Göster

Bozüyük Belediyesi tarafından 7326 sayılı borçları yeniden yapılandırma kanunu kapsamında yapılacak yapılandırmaların 30 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi. Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Bozüyük Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içerisinde bulunan işyeri mükellefleri ile vatandaşların Bozüyük Belediyesi'ne ait borçlarını yapılandırması ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede taksitlendirme için mükelleflerin tahsilat şefliğine başvurabileceği belirtilerek "7326 sayılı borçları yapılandırma kanun gereği 30/04/2021 tarihine kadar bina, arsa, arazi, çevre temizlik beyanı veren veya vermeyen vatandaşların vergi borçlarını, su ilan reklam vergisi ve para cezaları ile eski borçlarını yeniden yapılandırmaları devam etmekte olup, para cezalarındaki peşin ödemelerde %25 indirim uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Haber: 7326 SAYILI BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA SON GÜN 30 EYLÜL 2021 21 2021, 11: 11 - Haberler
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