7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hakkında Duyuru

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgilendirme yapmak üzere Defterdar Sayın Kaya KURŞUN, Vergi Dairesi Müdürü İlyas GÜMÜŞ ve Gelir Müdür Vekili Ali ÇOLAK Serbest Muhasebeci ve Mahalli Müşavirler...

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgilendirme yapmak üzere Defterdar Sayın Kaya KURŞUN, Vergi Dairesi Müdürü İlyas GÜMÜŞ ve Gelir Müdür Vekili Ali ÇOLAK Serbest Muhasebeci ve Mahalli Müşavirler Odası Başkanlığına 07. 07. 2021 tarihinde ziyarette bulundular.

Ziyarette Defterdar Kaya KURŞUN tarafından Yapılandırma Kanunu ile ilgili yapılan açıklamada;

30 Nisan 2021 öncesi Kesinleşmiş;

*Vergi Cezaları

*Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçları

Gümrük Cezaları

*Kredi Yurtlar Kurumu Borçları

*Motorlu Taşıtlar Vergisi Borçları

*Belediyelerin Su Alacakları

Emlak ve Çevre Vergisi

*Otoyol ve Köprü Cezaları

*Türk Veteriner Birliğine Olan Borçlar

İhtilaflı Para Cezalarının

Kapsam içerisine alındığı, bununla birlikte,

Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azalacağı, Borçların taksitler halinde ödenebileceği, Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilafların sonlandırılacağı, Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabileceği, Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabileceği, Geçmiş yıl beyanlarının artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacağı, İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilebileceği. Çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetlerinin başlatıldığı,

Defterdarlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz, Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiği,

Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının (www. gib. gov. tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabileceği belirtilerek,

Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğu,

Ayrıca, COVİD-19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın (www. gib. gov. tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiği,

Hususlar hakkında bilgi verilmiştir.

Kaynak: Habermetre