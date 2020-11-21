731 adet ecstasy hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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731 adet ecstasy hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

21.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:47
731 adet ecstasy hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da 731 adet ecstasy uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da 731 adet ecstasy uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamın C.O. ve E.M.'nin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu hap getirerek piyasaya sürdükleri bilgisini aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, söz konusu şahısların kiraladıkları apart daireye baskın düzenledi. Apart dairede yapılan aramada 284 adet, araçlarında yapılan aramada ise 447 adet olmak üzere toplam 731 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.O. ve E.M. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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