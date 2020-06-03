73 yaşındaki yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu 73 yaşındaki yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu Antalya'da 73 yaşındaki Muzaffer Özer, temizlik işçisi tarafından sokak ortasında ölü bulundu.

73 yaşındaki yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da 73 yaşındaki Muzaffer Özer, temizlik işçisi tarafından sokak ortasında ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında Bahçelievler mahallesinde görev yapmakta olan Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi, 5010 sokakta Manavgat Adliyesinin yan tarafında yerde cansız yatan bir şahıs gördü. Temizlik işleri görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adının Muzaffer Özer olduğu belirlenen şahsın, Bahçelievler Mahallesinde ikamet etmekte olan kızının yanında kaldığı bildirildi. Talihsiz adamın cenazesi, adli tabip ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından da ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA