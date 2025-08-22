73 Yaşındaki Terzi Nureddin Güner'in 60 Yıllık Meslek Serüveni

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Nureddin Güner, bir ömrü dikiş makinesi başında geçirdi. Terzilik mesleğine henüz 13 yaşındayken ağabeyinin yanında çırak olarak başlayan Güner, aralıksız 60 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Akçadağ ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Nureddin Güner, ağabeyinin yanında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 60 yıldır sürdürüyor. 45 yıl boyunca vefat eden ağabeyiyle birlikte çalışan Güner, son 15 yıldır ise yalnız olarak dikiş makinesi başında ekmek mücadelesini devam ettiriyor. Depremde yıkılan iş yerlerinin ardından konteynerde mesleğini sürdürdüğünü belirten Güner, müşterilerinin ise ağırlıkla kadınlardan oluştuğunu kaydetti. 30 bin nüfusluk ilçede yalnızca iki terzi ustasının kaldığını belirten Güner, yeni neslin mesleğe ilgi göstermediğini de ifade ederek çırak bulamamaktan yakındı.