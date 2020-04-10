73 yaşındaki Mehmet Amca'dan 'evde kal' şarkısı
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Recep Tayyip Erdoğan, Barış Manço, Güncel

73 yaşındaki Mehmet Amca'dan 'evde kal' şarkısı

BURSA'da, sosyal medyada evinden söylediği şarkılarla fenomen olan Mehmet Esender (73), 'evde kal' şarkısı söyledi.

10.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:24
73 yaşındaki Mehmet Amca'dan 'evde kal' şarkısı

BURSA'da, sosyal medyada evinden söylediği şarkılarla fenomen olan Mehmet Esender (73), 'evde kal' şarkısı söyledi. Esender, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyalım, evde kalalım" dedi.

Barış Manço ve birçok sanatçının sahnesinde gitaristlik yapmış olan ve sosyal medyada evinde çekilen videolarının yayılmasıyla fenomen olan Mehmet Esender, bu sefer vatandaşların evde kalması için şarkı söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına dikkati çekmek için video çeken Esender, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ricasına uyarak lütfen evde kalalım. Buna uyarak evimizde sabırla hastalığı atlatalım inşallah" diyerek, 'evde kal' şarkısını besteledi.

Gülşah Tanrıöver'in bestelediği şarkının sözleri ise şöyle: Zorluklar zamansız bilirizÜstesinden biz gelirizAydınlık gelecek dilerizBaşarmak tek hedefimizUmut bizim çaremizSabırlıyız beklerizTürkiye'nin dört yanıBir süre evde kalmalıBir süre evde kalmalıBir süre evde kalmalıTürkiye evde kal

Bir süre evde kalmalı 


Kaynak: DHA

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