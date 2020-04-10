73 yaşındaki gitaristten "Evde kal Türkiye" şarkısı
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Barış Manço, Türkiye

73 yaşındaki gitaristten "Evde kal Türkiye" şarkısı

- 73 yaşındaki gitaristten "Evde kal Türkiye" şarkısı Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni ve sosyal medya fenomeni 73 yaşındaki gitarist Mehmet Esender, "Evde kal Türkiye" şarkısı söyledi.

10.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:06
73 yaşındaki gitaristten 'Evde kal Türkiye' şarkısı

- 73 yaşındaki gitaristten "Evde kal Türkiye" şarkısı

BURSA - Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni ve sosyal medya fenomeni 73 yaşındaki gitarist Mehmet Esender, "Evde kal Türkiye" şarkısı söyledi. Esender, geçen sene de gitarıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a evinde mini bir konser vermişti.

Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, emekli müzik öğretmeni ve elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 73 yaşındaki Mehmet Esender, "Evinde kal Türkiye" şarkısını söyleyerek, tüm Türkiye'ye evinde kal çağrısı yaptı. Renkli kişiliği ve güleryüzlü yüzüyle kamera karşısına geçen Mehmet Dede, "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın ricasına uyarak lütfen evde kalalım. Buna uyarak evimizde sabırla hastalığı atlatalım inşallah." diyerek şarkı söyledi. Mehmet Esender'in şarkısının ardından video sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Mehmet Esender, geçen sene de kendisini evinde ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a mini bir konser vermişti.

73 yaşındaki gitaristten 'Evde kal Türkiye' şarkısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

73 yaşındaki gitaristten "Evde kal Türkiye" şarkısı
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