73 yaşındaki 'demir adam' madalyaya doymuyor

ANTALYA (İHA) - Antalya'da hastalıkları yüzünden 35 yıl ilaçlarla yaşadıktan sonra yaptığı sporla Türkiye'nin gündemine oturan ve 'Demir adam' lakabıyla dikkatleri çeken 73 yaşındaki Ali Bıdı, madalya ve kupalara doymuyor.

Bugüne kadar Avrupa ve dünya ikinciliğine kadar yükseldiği triatlonda dünya şampiyonluğunu hedefleyen Ali Bıdı, sadece bu yıl Türkiye'de şu ana kadar planlanan 7 triatlonda yarışma hedefinde. Yapılan testler sonrasında biyolojik yaşı 33 olarak tespit edilip herkesi şaşırtan iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, kazandığı madalyalarına da başkanlığını yaptığı ANFAŞ'da sergiliyor.

"Biyolojik yaşı 33"

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, çeşitli hastalıklar yüzünden 35 yıl ilaçlarla yaşadıktan sonra kendisini spora adadı. Her sabah erken saatlerde kalkıp düzenli spor yapan Ali Bıdı'nın, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan testler sonucunda da biyolojik yaşının 33 olduğu tespit edildi. Sağlıklı yaşayarak 120 yaşına kadar hayatta kalma hedefi koyan iş insanı, triatlon sporunda birçok gencin başaramadığı Avrupa ve dünya ikinciliğine kadar yükseldi. Bıdı şimdi dünya şampiyonluğu için idman temposunu arttırdı.

Özellikle son 7 yılda yüzme, koşma ve bisikletle dünyanın etrafını yaklaşık bir buçuk kez turlayacak kadar mesafe kat eden 3 çocuk 7 torun sahibi Ali Bıdı, kendi yaş grubunda da bir ilki gerçekleştirdi. Gönül verdiği triatlonda organizasyondan organizasyona koşan Bıdı, bugüne kadar kazandığı 50 madalya, 30 kupa ve plaketi yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ'deki (ANFAŞ) makamındaki özel bölümde saklıyor. Madalya, kupa ve plaketlerine göze gibi bakan Bıdı, onlara ayrı bir önem veriyor.

"Ironman yapmamı önerdiler"

Spora tenisle başladığını ifade eden Ali Bıdı, "2014'te triatlonla tanıştım ve çok keyif aldım. Katıldığım yarışmalarda Türkiye birincilikleri ve dünya ikincilikleri elde ettim. Ardından Ironman yapmamı önerdiler. Merak edip araştırdım. Bu spor, bin 900 metre yüzme, 91 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşmadan oluşuyor. 'Başkaları yapıyorsa ben de yaparım' deyip Ironman'e başladım. Şimdi 2 Avrupa ve 2 dünya ikinciliğim var. Pandemi nedeniyle dünya şampiyonası 2024 Kasım ayına ertelendi. Yeni Zelanda'da yapılacak şampiyonaya katılarak dünya birinciliğini ülkeme getirmek istiyorum. Bu yılın 14 Ağustos'unda Kazakistan'ın Astona kentinde yapılacak Demiradam şampiyonasına katılacağım. 1 Eylül'de ise İtalya'da Türkiye'yi temsilen 90 kilometre bisiklet yarışında mücadele edeceğim. Milli sporcu olarak Avrupa'da ülkemi temsil edeceğim. Amacım Avrupa ve dünya birincilikleri elde etmek" dedi.

"Ülke içerisindeki yarışlara da katılacak"

Uluslararası şampiyonalara katılırken bir yandan da Türkiye Triatlon Federasyonu'nun yıllık faaliyet programlarında yer alan ülke içesindeki yarışlara da katılacağını sözlerine ekleyen Ali Bıdı, Nisan'da Mersin, Mayıs'ta Çanakkale, Haziran'da Balıkesir, Temmuz'da Ordu, Ağustos'ta Eğirdir, Eylül'de İstanbul ve Ekim'de de Alanya'da mücadele edeceğini hatırlattı. - ANTALYA