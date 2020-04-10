73 Yaşındaki Ali amca, maaşının 200 lirasını kampanyaya bağışladı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşanan 73 yaşındaki Ali Kazu, emekli maaşının 200 lirasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşanan 73 yaşındaki Ali Kazu, emekli maaşının 200 lirasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Düziçi'nin Yeşilova mahallesinde yaşayan 73 yaşındaki Ali Kazu isimli emekli vatandaş, 155'i arayarak aldığı emekli maaşından 200 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak için bankaya yatırmak istediğini belirterek polislerden yardım istedi. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri Ali amcanın adresine giderek, kendilerine teslim edilen 200 lirayı, Ali Kazu adına "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası hesabına yatırdılar ve banka dekontunu da Ali amcaya teslim ettiler.

(Zeki Kurultak/İHA)

Kaynak: İHA