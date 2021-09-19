73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI - Haberler
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73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Süslü Kadınlar' bisiklet turu, renkli görüntülere sahne oldu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Süslü Kadınlar' bisiklet turu, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe 73 yaşındaki Remziye Ülker Efcan engelli yürüteci ile katıldı.

Datça Cumhuriyet Meydanı'nda bugün saat 17.00'de, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek bir araya gelen bir grup kadın, rengarenk çiçeklerle süsledikleri bisikletlerinin üzerinde alkışlar eşliğinde tur attı. Etkinliğe katılan kadınlar, daha sonra ilçe merkezinde, sevgi yolu güzergahı üzerinden sahil kıyısını takip ederek, 4.5 kilometrelik yol boyunca pedal çevirip aynı güzergah üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na döndü.

Süslü Kadınlar Bisiklet turuna katılan kadınlar adına konuşan Ümit Kırcali (63) bu yıl 9 uncusu gerçekleştirilen bisiklet turunun, 25 ülkede 150 şehirde eş zamanlı olarak yapıldığını söyledi. Kırcaali, "Amacımız kadınların toplumda daha fazla gorünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmekdir" dedi.

Kadınlar olarak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istediklerini ifade eden Kırcaali, "Geçmişte 'iklim değişikliği' diyorduk, şimdi ise 'iklim krizi' diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşıyoruz. Bisiklete daha çok binerek, dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbonmonoksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol, bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor "dedi.

73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE TURA KATILDI

Etkinliğe yürüme sıkıntısı yaşayan 73 yaşındaki Remziye Ülker Efcan'ın engelli yürüteci ile katılması dikkat çekti. Yaklaşık gidiş-geliş 9 kilometre boyunca pedal çeviren kadınların etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen müzik şöleni ile sona erdi.

73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI

73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI

73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI

73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI

73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI

73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI

73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI

73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI

73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI

73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 73 YAŞINDA YÜRÜTEÇLE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NA KATILDI - Haberler
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