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73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı.

Türkiye Boks Federasyondan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 52 kiloda Belaruslu Yuliya Apanasovich ile karşılaştı.

Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, ilk maçında Belaruslu rakibini 5-0 mağlup etti.

Turnuvada Türkiye'yi, Buse Naz'ın yanı sıra kadınlar 63 kiloda Esra Yıldız, 70 kiloda ise olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli temsil ediyor.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Buse Naz Çakıroğlu, Bulgaristan, Türkiye, Boks, Spor, Haberler

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