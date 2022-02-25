73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası - Haberler

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73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası

Bulgaristan düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda Busenaz Süremeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde rakiplerine yenildi.

Bulgaristan düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda Busenaz Süremeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde rakiplerine yenildi.

Başkent Sofya'da gerçekleşen turnuvanın yarı finalinde 70 kiloda Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Galina Golovchenko'ya, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ise Hindistan'dan Nikhat'a kaybetti.

Olimpiyat madalyalı iki milli sporcu da final oynayamadan turnuvaya veda etti.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Buse Naz Çakıroğlu, Bulgaristan, Boks, Rus, Spor, Haberler

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