ANKARA (DHA) - 73 sanıklı 'Bataklık' davasında tahliye çıkmadı

'BATAKLIK' soruşturması kapsamında 26'sı tutuklu 73 sanığın Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

Cumhuriyet tarihinin uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik en kapsamlı operasyonu 'Bataklık' soruşturmasında gözaltına alınan 26'sı tutuklu 73 şüphelinin yargılanmasına Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Duruşmada dünden savunmaları alınamayan tutuksuz sanıklar dinlendi.

Diğer tutuksuz sanıklar ve avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Adli kontrol şartıyla yargılanan tutuksuz sanıkların adli kontrollerini yurt dışı çıkış yasağı devam edecek şekilde değiştiren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber: Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet