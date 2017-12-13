73. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı! ÖGG sınav sonuçları 2017. EGM tarafından gerçekleştirilen 73. Özel Güvenlik sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar ÖGG Özel Güvenlik sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Özel Güvenlik sınav sonuçları kazananlar hangi yolu izlemeli.

Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) tarafından 3 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 73. Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Sınavın üzerinden yaklaşık bir hafta geçmesinin ardından adaylar 'ÖGG 73. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?' merak etmişti. İşte ÖGG 73. Özel Güvenlik sınav sonuçları...

73. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınava katılan adaylar müjde. Sonuçlar belli oldu. Özel Güvenlik sınav sonuçları bugün açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı takvime göre 73. Özel Güvenlik sınav sonuçları 15 Aralık 2017, Özel Güvenlik 49. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ise 22 Aralık 2017 tarihinde açıklanacak.



73. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SINAV TALİMATI

27 Ekim 2017: Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim sınavına girmeye hak kazanacaktır.

27 Ekim/02 Kasım 2017: Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve yatırılan aday listelerinin, il emniyet müdürlüklerine bildirileceği tarih aralığıdır.

03-07 Kasım 2017: İl emniyet müdürlü kleri personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişi yapılacağı tarih aralığıdır.

03 Aralık 2017: Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

04-13 Aralık 2017: Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, at ış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

06 Aralık 2017: Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayın lanmasının planlandığı tarihtir.



15 Aralık 2017: Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

18-22 Aralık 2017: Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.

23-27 Aralık 2017: Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığ ıdır.

27 Aralık 2017: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

ÖZEL GÜVENLİK 49. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SINAV TALİMATI

27 Ekim 2017: Kursiyerlerin, özel güvenlik yenileme eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik yenileme eğitim sınavına girmeye hak kazanacaktır.

27 Ekim/02 Kasım 2017 : Özel güvenlik yenileme eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve yatırılan aday listelerinin, il emniyet müdürlüklerine bildirileceği tarih aralığıdır.



03-07 Kasım 2017: İl emniyet müdürlükleri personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişi yapılacağı tarih aralığıdır.

03 Aralık 2017 : Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

04-13 Aralık 2017: Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

06 Aralık 2017: Sınav sor ularının ve cevap anahtarlarının yayın lanmasının planlandığı tarihtir. 22 Aralık 2017 : S ınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

25-29 Aralık 2017: Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.

30 Aralık/01 Ocak 2018 : Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

01 Ocak 2018: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.