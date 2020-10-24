73 milyon TL ödüllü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki

Şans oyunları oynayan yüzlerce vatandaş, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. İkramiye kazandıran numaralar, Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 73 milyon TL ödüllü 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. Seda Sayan'ın sunduğu 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto devretti mi?

Şans oyunu tutkunlarının heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 24 Ekim MPİ bilet sorgulama ekranı haberimizin detaylarında...

Tam tamına 73 milyon TL büyük ödüllü Çılgın Sayısal Loto 24 Ekim çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekilişi gerçekleşti.

Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

1, 13, 15, 27, 59, 75 ve joker 28

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO DEVRETTİ Mİ?

Evet, devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Çılgın Sayısal Loto 73.976.545 TL devretti.