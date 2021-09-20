73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

LOS ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2021 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

LOS ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2021 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

73. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Live's Event Deck'te düzenlendi.

Ödül töreninde "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "The Crown" layık görülürken dizideki performanslarıyla Olivia Colman"En İyi Kadın Oyuncu", Josh O'Connor, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

2021 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle:

En iyi Dizi - Drama: "The Crown"

En İyi Dizi - Komedi: "Ted Lasso "

En İyi Mini Dizi: "The Queen's Gambit"

En İyi Kadın Oyuncu - Drama: Olivia Colman, "The Crown"

En İyi Erkek Oyuncu - Drama: Josh O'Connor, "The Crown"

En İyi Kadın Oyuncu - Komedi: Jean Smart, "Hacks"

En İyi Erkek Oyuncu - Komedi: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi/TV: Kate Winslet, "Mare of Easttown"

En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi/TV: Ewan McGregor, "Halston"???????

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmelerde uyuklayan Biden ile alay etti

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmelerde uyuklayan Biden ile alay etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Farah Zeynep Abdullah Seren Serengil Bensu Soral Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:42:54. #1.17#