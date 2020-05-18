73. Dünya Sağlık Asemblesi Cenevre'de başladı
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73. Dünya Sağlık Asemblesi Cenevre'de başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 73. Dünya Sağlık Asemblesinin (DSA) açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "küresel kırılganlığı" ortaya çıkardığını belirterek, "Kovid-19'a karşı verdiğimiz mücadelede biraz dayanışma ancak çok az...

73. Dünya Sağlık Asemblesi Cenevre'de başladı
18.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:46

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 73. Dünya Sağlık Asemblesinin (DSA) açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "küresel kırılganlığı" ortaya çıkardığını belirterek, "Kovid-19'a karşı verdiğimiz mücadelede biraz dayanışma ancak çok az birlik gördük." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Asamble, İsviçre'nin Cenevre kentinde tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle başladı.

DSÖ'nün 194 üye ülkesinden temsilcilere hitap eden Guterres, gelişen tüm teknolojilere rağmen dünyanın Kovid-19'un "kökünün nasıl kazınacağını, tedavi edileceğini ve buna karşı bir aşı geliştirileceğini" bilmediğini vurguladı.

Guterres, "Bunları ne zaman yapabileceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Kovid-19 salgını küresel kırılganlığımızı gösterdi ancak virüsün ortaya çıkardığı kırılganlık sadece sağlık sistemlerimizle sınırlı değil. Dünyamızın ve kurumlarımızın tüm alanlarını etkiliyor." diye konuştu.

Salgının dünya için bir "uyarı alarmı" olması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Kibire son verme zamanı. Ölümcül küresel tehditler yeni bir birlik ve dayanışma gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, dünyanın salgına karşı birlikte harekete edemediğine vurgu yaparak, "Kovid-19'a karşı verdiğimiz mücadelede biraz dayanışma ancak çok az birlik gördük. Farklı ülkeler birbirinden ayrı, bazen çelişkili stratejiler izlediler. Böylelikle, hepimiz ağır bir bedel ödüyoruz. Pek çok ülke, DSÖ'nün tavsiyelerini görmezden geldi." ifadesini kullandı.

Guterres, tüm bunların sonucu olarak virüsün tüm dünyaya yayıldığını, şu anda da güney yarım kürenin tehdit altında olduğunu belirterek, virüsün yeni dalgalarının gelebileceği uyarısında bulundu.

"Aşı başlangıç noktası olabilir"

Salgının bir trajedi olduğunun altını çizen Guterres, Kovid-19'a karşı verilen mücadelenin insan hakları merkezli olması gerektiğini ifade etti.

Guterres, salgının sona erdirilmesi için çok taraflı bir çaba gerektiğinin altını çizerek, "Umarım aşı arayışı bir başlangıç noktası olabilir." diye konuştu.

Virüse karşı geliştirilecek aşı, ilaç ve diğer tedavi edicilerin tüm küresel bazda adil erişiminin önemine dikkati çeken Guterres, tüm bunların evrensel olarak mevcudiyetinin ve herkesin bütçesine uygun olmasının temel kaide olduğunu kaydetti.

Guterres, konuşmasında DSÖ ve çalışanlarına da övgülerde bulunarak, "DSÖ'nün yeri doldurulamaz." dedi.

İsviçre'den DSÖ'ye çağrı

Ev sahibi ülke sıfatıyla Guterres'ten önce Asamblenin açılışını yapan İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, DSÖ'nün geçmişteki salgınlardan dersler çıkardığını belirtti.

Sommaruga, "Kuruluşun gelecekteki sağlık acil durum yönetimini geliştirebilmek için mevcut krizi kapsamlı ve eleştirel bir şekilde gözden geçirebileceğine inanıyorum." şeklinde konuştu

Yarın sona erecek Asamblede, Kovid-19 için üretilecek aşı, ilaç ve diğer teknolojilerin küresel çapta "ortak erişimi" ve "adil dağıtımını" amaçlayan tasarılar sunulacak.

Ayrıca Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin "salgında DSÖ'nün rolüne" ilişkin araştırma önergesi vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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