73. Dünya Sağlık Asamblesinde Kovid-19 salgını için "küresel soruşturma" kararı
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73. Dünya Sağlık Asamblesinde Kovid-19 salgını için "küresel soruşturma" kararı

73. Dünya Sağlık Asamblesinde (DSA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel çapta ele alınışı ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) pandemideki rolünü inceleyecek bir soruşturma başlatılması kararlaştırıldı.

73. Dünya Sağlık Asamblesinde Kovid-19 salgını için
19.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:28

73. Dünya Sağlık Asamblesinde (DSA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel çapta ele alınışı ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) pandemideki rolünü inceleyecek bir soruşturma başlatılması kararlaştırıldı.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan asamblede aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 140'tan fazla ülkenin sunduğu tasarı görüşüldü.

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen DSA'da konuşmaların ardından, salgına karşı küresel çapta alınan önlemlerin, "bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir değerlendirmeye" tabi tutulmasını öngören tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, salgın sürecinde DSÖ'nün pandemideki sorumluluğunun tüm yönleriyle bağımsız bir şekilde incelenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Kovid-19 için üretilecek aşı, ilaç ve diğer teknolojilerin küresel çapta "ortak erişimi" ve "adil dağıtımının" sağlanması karar metninde yer aldı.

Öte yandan, DSÖ çevrelerine yakın bir diplomat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecine ilişkin soruşturma açılmasını öngören tasarının DSÖ'ye karşı eleştirel bir mahiyet taşımadığının altını çizdi. Yapılacak değerlendirmenin yapıcı bir iş birliği halinde yürütüleceğini vurguladı.

ABD karara itiraz etmedi, metni eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıklamasına rağmen, DSA'daki ABD heyetinin karara karşı çıkmaması dikkati çekti.

Bununla birlikte, ABD kanadı kararın ardından yaptığı açıklamada, kabul edilen tasarının bazı paragrafları ve kullanılan üslup eleştirildi.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, dün asamblede yaptığı konuşmada önergeyi destekleyeceklerini açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise asamblede yaptığı konuşmada, Kovid-19 için "bağımsız inceleme" sözü vermişti.

Ghebreyesus, "(Kovid-19 salgınında) kazanılan deneyimi ve alınan dersleri gözden geçirmek için en uygun zamanda bağımsız bir inceleme başlatacağım." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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