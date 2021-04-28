728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı
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728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı

728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Mart 2010'da açtığı Trendyol'u ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolar olan bir şirket haline getiren, 2018 yılında yüzde 75'ini, Çin merkezli alışveriş devi Alibaba'ya 728 milyon dolara satan Demet Mutlu ile eşi Evren Üçok, iş hayatlarındaki başarılarını özel hayatlarında gösteremedi.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde "Sessiz sedasız boşandılar" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Cankurt, Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu ile eşi ve iş ortağı olan Evren Üçok'un evliliklerini sessiz sedasız bitirdiğini söyledi.

Çiftin tek celsede boşandığını belirten Cankurt, "Demet Mutlu ile Evren Üçok'un, hayat ortaklıklarını bitirse de, dost olarak kalabildiklerini ve iş ortaklıklarına devam ettiklerini öğrendim" dedi.

İşte Cankurt'un yazısındaki ilgili kısım;

"Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu ile hem hayat hem de iş ortağı olan Evren Üçok'la ilgili maalesef tatsız bir haberim var! Mart 2010'da açtığı Trenyol'u ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolar olan bir şirket haline getiren, 2018 yılında yüzde 75'ini, Çin merkezli alışveriş devi Alibaba'ya 728 milyon dolara satan Demet Mutlu ile eşi Evren Üçok, iş hayatlarındaki başarılarını özel hayatlarında gösteremedi! Geçen yıl çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığına dair duyumlar almış, inanmamıştım.

ANLAŞMALI OLARAK BİTİRDİLER

Maalesef doğruymuş. Üstelik Demet Mutlu ile Evren Üçok, gözlerden uzakta yaşadıkları evliliklerini, sessiz sedasız bitirmiş. Evet, yanlış okumadınız… Anlaşmalı olarak tek celsede boşanmışlar. Geçen Haziran'da 1.8 milyar dolara ABD'li Zynga'ya satılan ve Türkiye'nin ilk 'Unicorn'u olan Peak Games'in de melek yatırımcıları olan Demet Mutlu ile Evren Üçok'un, hayat ortaklıklarını bitirse de, dost olarak kalabildiklerini ve iş ortaklıklarına devam ettiklerini öğrendim."

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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