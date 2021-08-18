723 sporcu Mersin'de mücadele ediyor
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723 sporcu Mersin'de mücadele ediyor

723 sporcu Mersin'de mücadele ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen "Olimpik Deneme Yarışları ve Turkcell Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası" Mersin'de yapılıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen "Olimpik Deneme Yarışları ve Turkcell Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası" Mersin'de yapılıyor. İki gün sürecek yarışlarda 723 sporcu mücadele ediyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Olimpik Deneme Yarışları ve Turkcell Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası dün başladı. 22 kategoride 51 ilden 723 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde başlayan yarışların ilk gününde, Eskişehir bölgesinden 16 yaşındaki Edanur Tulum 300 metrede 39.88'lik derecesiyle U18 Türkiye rekorunu kırma başarısı gösterirdi.

İlk gün sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Genel Sekreteri Halil Akkaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Ahmet Tarakçı ve TAF Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz tarafından verildi.

Mersin'in ev sahipliğinde iki gün sürecek olan organizasyonda korona virüs tedbirleri kapsamında görevliler maske ve eldiven takarak önlem alırken, tribünlerde bulunan seyircilere de maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarıyla ilgili sürekli anons yapılıyor. - MERSİN

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723 sporcu Mersin'de mücadele ediyor
723 sporcu Mersin'de mücadele ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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