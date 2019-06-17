'720 çocuk cezaevlerinde anneleriyle kalıyor'

Konu ile ilgilibasınaçıklaması yapan avukat Mücahit Gündoğdu, bu konuda Meclis'in harekete geçmesi gerektiğini kaydetti. Dünyada annesiyle birlikte cezaevinde kalan çocuklu ülkenin sadece Türkiye ve bazı afrika ülkeleri olduğunu bii belirten Gündoğdu, çocuklar yeteri kadar beslenme, emekleme yapamadığı için ileride yürüme bozukluğu ve kendilerini ifade etme sıkıntısı çekebileceğini belirtti.

Meclis acil bir düzenleme yaparak tutuklu annelerin çocuklarını evlerinde bakması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, bu konuda kadın milletvekilllerin seslerini daha gür çıkarması gktiğinin altını çizdi. Meclis'te bu konuda başta hukukçu milletvekili CHP'Lİ Sezgin Tanrıkulu olmak üzere çalışmaları takdire şayan bulduklarını aktan avukat GÜNDOĞD:Maalesef karnemiz. kötü Dile kolay 720 çocuk eslenme, oyun alanı olmaması, yaşıtlarıyla oynayama nedeniyle demir parmaklıklar arasında sadece gökyüzüne bakarak büyüyor. Benimde çocuğuyla birlikte kalan müvekillerim var. Cezaevi görüşmelerinde anne görüşmeye mecburen kucağında çocuğuyla gelmek zorunda kalıyor. Cezaevlerinde çocuk doktoru olmadığı için hastalanınca çok zorluk çekiyorlar. Zaten çocukların anneleiyle birliktetutuklu olması başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesii, AİHM'ne ve Anayasaya aykırı. Başta Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanlığı bu çığlığa sessiz kalmamalı. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Eğer çocuklar anneleriyle evde özgür ortamda yaşıtlarıyla büyümezse ilride konuşma ve kişilik bozukluklarıyla karşı karşıya kalabiliriz''.dedi.

Çocukrın bir milletin geleceği olduğunun altını çizen Gündoğdu, bu konuda herkesin elini vicdanına götürerek 'uçurtmayı vurmasınlar' filmini göz önüne getirmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Bültenler