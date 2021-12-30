72 yıldır kız kardeşinin kimliğini kullanıyor

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yaşayan 74 yaşındaki Elif Gezer, yıllar önce ailesinin kimlik çıkarmaması nedeniyle 72 yıldır kendisiyle aynı isimi taşıyan kız kardeşinin kimliğini kullanıyor. Kimliği olmadığı için yıllardır zor günler geçiren yaşlı kadın, korona virüs aşısı olabilmesi için yardım istedi.

Gaziantep'te yaşayan 74 yaşındaki Elif Gezer, küçük yaşlarda ailesinin kendisine kimlik çıkarmaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Kimliği olmadığı için kendisiyle aynı isimi taşıyan kız kardeşiyle ortak kimlik kullanan Elif Gezer, ne hastalıkları için tedavi olabiliyor ne de varlığını kanıtlayabiliyor. Kimliği olmadığı için rahatsızlıkları nedeniyle tedavi olamadığını, korona virüs aşılarını bile yaptıramadığını belirten yaşlı kadın, yetkilere seslenerek, "Oğlum bana kimlik çıkarmak için çok uğraştı, sonra da hasta olup öldü. Kimliğimi çıkarınca oğlumun mezarına giderek sen öldün ama annen yaşıyor diyeceğimn" diyerek destek istedi.

"Ben varım ama aslında yokum"

Yıllar önce babasının kendisine kimlik çıkarmadığını ve resmi kayıtlarda olmadığı için de kendisiyle ismi aynı olan kız kardeşi ile aynı kimliği kullandığını söyleyen 74 yaşındaki Elif Gezer, "Benim ismim Elif, ben varım ama aslında yokum. Çünkü benim kimliğim yok, ailem küçükken bana kimlik çıkarmadı. Biz kız kardeşimin kimliğini ortak kullanıyoruz. Ben 10 yıldır kendi kimliğimi çıkarmak, var olduğumu kanıtlamak için uğraşıyorum ama sonuç alamadım. Allah rızası için bana yardım edin, kimliğimi çıkarmak istiyorum. Benim kimliğimi verin ki ben insanlığıma kavuşayım. Ben varlığıma kavuşayım, ben de benim diyeyim. Bu dünyada bir insan daha var oldu diyeyim. Ben yıllardır varım ama bugüne kadar hiç yaşamadım. Yaşayan bir ölüyüm" dedi.

"Kimliğim olmadığı için korona aşılarımı bile yaptıramıyorum"

Kimliği olmadığı için resmi kurumlarda çok sıkıntı yaşadığını ve özellikle hastalandığında çok büyük zorluklarla karşılaştığını belirten Elif Gezer, "Kimliğim olmadığı için hastanelere bile gidemiyorum, geceleri yatamıyorum. Korona virüs aşılarımı bile yaptıramıyorum. Kimlik kardeşimde olduğu için o aşıları yaptırıyor, o yaptırınca ben de yaptırmış gibi görünüyorum. Ben ölü müyüm yoksa diri miyim bilmiyorum. Ben yaşamıyorum resmen, benim bedenim yaşıyor ama resmiyette yokum. Ölsem kimliğim olmadığı için beni mezara bile koyamazlar. Çünkü kimliğim yok. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Sadece bize yardımcı olsun ki kimliğime kavuşayım" ifadelerini kullandı.

"Kimliğimi çıkarınca oğlumun mezarına giderek 'sen öldün ama annen yaşıyor' diyeceğim"

Kimliğini çıkarmak için oğlunun çok çaba sarf ettiğini ve bu süreçte hastalanarak hayatını kaybettiğini de ifade eden Elif Gezer, "Oğlum benim kimliğimi çıkarmak için çok çalıştı, çok uğraştı ama olmadı. Sonrasında kanser oldu ve geçen haftalarda hayatını kaybetti. Benim kimliğim çıkarsa eğer ilk olarak oğlumun mezarına gideceğim. Oğluma kimliğimi götüreceğim. Oğlum Kenan, bak kimliğimi getirdim sana, sen öldün ama annen yaşıyor diyeceğim. Kalk da gör diyeceğim. O benim kahrımdan öldü, çok uğraştı ama bana çare bulamadı" şeklinde konuştu.

"Sadece kimliğimi çıkarmak istiyorum"

Gezer, "Ben kimliğimi almak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kimliğimi alıp korona virüs aşılarımı yaptırmak istiyorum, hastayım, rahatlıkla doktora giderek tedavi olmak istiyorum. Hastaneye bile gidemiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP