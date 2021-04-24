72 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin mutluluk sırrı: Sevgi ve saygı
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72 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin mutluluk sırrı: Sevgi ve saygı

72 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin mutluluk sırrı: Sevgi ve saygı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta 72 yıldır evli olan yaşlı çift, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.

Kahramanmaraş'ta 72 yıldır evli olan yaşlı çift, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.

Türkoğlu ilçesi Yenipınar Mahallesinde yaşayan Mehmet Davarcı (86), Hatice Davarcı (83),72 yıldır aynı sevgi ve saygı içerisinde evliliklerini sürdürüyor.

Mutlulukları ile çevresine örnek olan 11 çocuk sahibi Davarcı çiftti, uzun evliğin sırrının sevgi, saygı ve sadakatli olmakla mümkün olduğunu söylediler.

Sevgi ve saygının öncelikleri olduğunu söyleyen Mehmet Davarcı, "72 yıldır birbirimizi kırmamaya özen gösterdik. Birbirimize karşı sadakatli ve doğru olmayı görev bildik. Biz yokluğu çok gördük. Eşim bana bu durumu hiç şikayet etmedi. Biz her şeye şükür ettik. Çalıştık çabaladık ve çocuklarımız için elimizden geleni yaptık. Şimdi eşimle birlikte sevgi ve saygı içerinde evliliğimizi sürdürüyoruz. Biz sevgimizi 72 yıldır kaybetmedik ve ölene kadar da birbirimizi sevmeye devam edeceğiz" dedi.

Eşinin kendisini hiç incitmediğini söyleyen Hatice Davarcı ise, "Küçük yaşta evlendim. Ben eşimden razıyım. Bu zamana kadar birbirimizden şikayetçi olmadık. Biz çok yokluk çektik. Ama biz iyi günde kötü günde diyerek sabrettik her şeye. Şimdilerde herkes küçücük anlaşmazlıkta hemen boşanıyor. Birbirlerine karşı ne sevgileri kalıyor ne de saygıları. Mutluluğun sırrı birbirini sevmek, anlayışlı olmak ve hürmetli olmaktan geçiyor" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

72 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin mutluluk sırrı: Sevgi ve saygı
72 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin mutluluk sırrı: Sevgi ve saygı
72 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin mutluluk sırrı: Sevgi ve saygı
72 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin mutluluk sırrı: Sevgi ve saygı
72 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin mutluluk sırrı: Sevgi ve saygı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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