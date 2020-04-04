72 yaşındaki Sait dedenin nikahı Korona virüs yasağına takıldı 72 yaşındaki Sait dedenin nikahı Korona virüs yasağına takıldı Salgın çıkınca 'Ne olur ne olmaz' diye başvurdukları resmi nikah başvuruları 65 yaş sınırına takıldı 21 yıldır dini nikahla yaşayan 72 ve 45 yaşındaki çiftin resmi nikahı Korona virüs sebebiyle kıyılamıyor Evraklarını hazırlayan...

72 yaşındaki Sait dedenin nikahı Korona virüs yasağına takıldı

Salgın çıkınca 'Ne olur ne olmaz' diye başvurdukları resmi nikah başvuruları 65 yaş sınırına takıldı

21 yıldır dini nikahla yaşayan 72 ve 45 yaşındaki çiftin resmi nikahı Korona virüs sebebiyle kıyılamıyor

Evraklarını hazırlayan çifte, Korona Virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri insanlara sokağa çıkma yasağı olduğu gerekçesiyle nikah yapılamayacağı bilgisi verildi

Aralarında olan yaş farkının önemli olmadığını anlatan Canan Çoban, "Aramızda yaş farkı var ama ben önemsemiyorum. Önemli olan saygı ve sevgi. Mutlu olmak için bunlar yeterli" diye konuştu

ANTALYA - Antalya'da 21 yıldır resmi nikahı olmayan 72 yaşındaki Sait Dursun ile 45 yaşındaki Canan Çoban'ın nikahı Korona virüsüne takıldı.

Evraklarını hazırlayan çifte, Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri insanlara sokağa çıkma yasağı olduğu gerekçesiyle nikah yapılamayacağı bilgisi verildi. Aralarında olan yaş farkının önemli olmadığını anlatan Canan Çoban, "Aramızda yaş farkı var ama ben önemsemiyorum. Önemli olan saygı ve sevgi. Mutlu olması için bunlar yeterli" diye konuştu.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde yaşayan SGK emeklisi 72 yaşındaki Sait Dursun ile 45 yaşındaki Canan Çoban,1999 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde başlayan birlikteliklerini yaklaşık 21 yıldır dini nikahla sürdürdü. Değişik nedenlerden dolayı resmi nikah yapamayan çift, Korona virüs salgınından dolayı başlarına bir kötü bir durumun gelme korkusuyla resmi nikah yapmaya karar verdi.

30 Mart'ta evrakları hazırlayarak gün almak için Manavgat Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuran çifte, korona salgını nedeniyle nikah yapılamayacağı bilgisi verildi. Kararın ardından büyük üzüntü yaşayan çift, resmi nikah için yetkililerden yardım bekliyor. Sait Dursun'un daha önceki evliliklerinden 2'si erkek 5 çocuğu ve 14 torunu, Canan Çoban'ın ise 2 erkek çocuğu bulunuyor.

Sait Dursun, Canan Çoban çifti, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den nikahlarının kıyılması için kendilerine yardımcı olmasını istedi. 21 senedir dini nikahla evli olduklarını belirten Sait Dursun, "Resmi nikah için yaptığımız başvuru virüsün vakası nedeniyle kabul edilmedi. Biz yetkililerden yardım istiyoruz. Nikah memurluğunda bize evrakları hazırlayıp gelmemiz söylendi. Gittiğimizde ise 'sizin yaşınız virüsten dolayı sokağa çıkma yasağına giriyor. Sizin nikahınızı virüs geçtikten sonra yapacağız' dediler" diye konuştu.

"Biran evvel resmi nikah yapmak istiyoruz"

Nikahlarının bir an önce kıyılmasını isteyen Canan Çoban ise "Biz 1999 yılından beri dini nikahla evliyiz. Eşim, korona virüs salgınından dolayı ne olur olmaz diye resmi nikah kıyalım dedi. 21 senedir evliyiz. Bugüne kadar nikahımızın önünde engel olan çeşitli sorunlarımız vardı, onları hallettik. Ama şimdi de salgına ve sokağa çıkma yasağına denk geldi. Şimdi nikahımızın kıyılmasını istiyoruz" dedi.

Eşi Sait Dursun'un Silifke'de inşaat ve boya üzerine dükkanı olduğunu, kendisinin yanında sekreterlik yaptığını, bu sırada gönül ilişkisi yaşamaya başladıklarını belirten Canan Çoban, "O sırada ben ilk eşimden ayrılmıştım, Sait beyin 2 eşi vardı. Sait Beye, 'seninle evlenmek istiyorum' dedim. Beni babamdan Allahın emriyle istedi. 21 senedir birlikte yaşıyoruz. 6 sene Silifke'de oturduk, 15 senedir de Manavgat'ta yaşıyoruz" dedi.

Eşiyle aralarında 27 yaş fark olmasının hiçbir önemi olmadığını belirten Canan Çoban, "Aramızda yaş farkı var ama ben önemsemiyorum. Önemli olan saygı ve sevgi. Mutlu olması için bunlar yeterli" diye konuştu.

Sait Dursun ise aralarındaki yaş farkından dolayı Canan Çoban'ın teklifine ilk etapta olumsuz cevap verdiğini belirterek, "Fakat eşim 'olacak' diye ısrar edince bende kabul ettim. O zaman evliydim, 2 tane hanımım vardı. Onların üzerine geldi bu. Ben dedim, 'benim 2 eşim var.' 'Olsun' dedi ve onların üzerine geldi. Daha sonra onlardan ayrıldım, şimdi teke düştü. Bizim nikahımızın bir an önce kıyılması konusunda yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA