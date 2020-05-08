72 yaşındaki hasta korona virüsten taburcu oldu
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72 yaşındaki hasta korona virüsten taburcu oldu

72 yaşındaki hasta korona virüsten taburcu oldu
08.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:41

Bartın'da korona virüs (Covid-19) tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan 72 yaşındaki hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Bartın'da korona virüs (Covid-19) tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan 72 yaşındaki hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Bartın merkeze bağlı Bakraçboz köyü Bodra Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Hasan Üstünbaş, 2 hafta önce korona virüs (Covid-19) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Hastanedeki tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan yaşlı adam bugün kendisi ile ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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