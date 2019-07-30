72 yaşındaki emekli öğretmen motoruyla diyar diyar geziyor

Çanakkale'de yaşayan ve emekli olduktan sonra motosikletiyle Türkiye'yi karış karış gezen 72 yaşındaki öğretmen Erdoğan Kuru'nun son durağı 7 gün süren yolculuğun ardından Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi oldu.

72 yaşındaki emekli öğretmen Erdoğan Kuru, köy okulunda öğretmenlik yaptığı sırada gidip gelebilmek için motosiklet kullanmaya başladı. Emekli olduktan sonra motosikletiyle Türkiye'nin birçok ilini ve ilçesini gezen Kuru, son yıllardır ismini çok duyduğu ve merak ettiği Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine gitmeye karar verdi. Çanakkale'den yola çıkan Kuru, 7 gün süren yolculuğun ardından gece saatlerinde ilçeye ulaştı.

Her yıl yaz aylarında kendisinin kullandığı motosikletle günlerce yolculuk yaparak şehirleri gezdiğini belirten Erdoğan Kuru,"Ben 1965 yılında Lapseki'de öğretmenliğe başladım. 1996 yılında emekli oldum. Köy öğretmeniyken, köye gidip gelmek için motosiklet kullanmaya başladım. Sonrasında Motosiklet bende tutkuya dönüştü. Emekli olduktan sonra kış aylarında tasarruf yapıyorum. Yaz aylarında ise günlerce yol gidip ülkemizi karış karış geziyorum" dedi.

Çemişgezek ilçesine gelmeyi yıllardır planladığını dile getiren Kuru,"Ben görev yaptığım süre içerisinde Çemişgezek ismini çok duyuyordum. Genelde esprilerde çok kullanılırdı. Ben bu gün Çemişgezek'e geldim. Gelir gelmez bir çay bahçesinde oturdum. İnsanların samimi sıcak yüzüyle karşılaştım. İlçe hakkında geçmişte yapılan esprilere karşın, Çemişgezek ilçesinin eğitim alanında üne kavuşması çok güzel. Urartulardan Osmanlılara kadar tarihi eserleri var. Ben tekrardan bu ilçeyi görmek için geleceğim" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA